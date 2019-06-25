На смену жаре в Омскую область придут ливни и грозы

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-25T10:41:52+03:00

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В Омск пришла долгожданна летняя погода. Однако по сообщениям синоптиков потепление в нашем регионе не задержится надолго. Уже в ближайшие дни ожидаются сильные ливни с грозами. В МЧС также предупредили о сильном ветре до 26 метров в секунду и граде.

Как рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь ожидается в Омске и области уже завтра, 26 июня. А похолодание придет в город в этот четверг, 27 июня. Днем обещают +16…+21 градус, пройдет дождь с грозой. Такая же погода будет в Омске и в пятницу, 28 июня. Больше всего осадков выпадет в пятницу и в выходные.

По данным открытых интернет-источников, сильной жары омичам не стоит ждать и на следующей неделе - жара вернется в города только на следующих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU