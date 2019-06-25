Омичи, смогут вернуть деньги за авиабилеты в Грузию

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-25T09:29:37+03:00

Этим летом омичи не смогут улететь в Грузию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним в 8 июля долететь туда из нашей страны будет нельзя

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21 июня Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля запрещены авиаперелеты из России в Грузию. Но есть относительно хорошая новость деньги за билеты жители нашей страны, в том числе омичи смогут вернуть.

– Граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля и далее, вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме, – сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. – Ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле.

Узнать подробности можно, позвонив на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU