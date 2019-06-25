Омичи, смогут вернуть деньги за авиабилеты в Грузию
21 июня Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля запрещены авиаперелеты из России в Грузию. Но есть относительно хорошая новость деньги за билеты жители нашей страны, в том числе омичи смогут вернуть.
– Граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля и далее, вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме, – сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. – Ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле.
Узнать подробности можно, позвонив на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU