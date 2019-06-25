Жена экс-мэра Двораковского пытается взыскать с приставов 605 тысяч

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-25T09:21:38+03:00

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Эта история тянется еще в 201 года. Супруга работавшего тогда мэром Омска Вячеслава Двораковского заказала у мебельной фирмы ООО «ПКФ «Ривьера» изготовление дубовых панелей стоимостью 410 тысяч рублей. Работу компания не выполнила, деньги не вернула. С учетом штрафа за неустойку Валентине Двораковской по решению суда должны были выплатить 615 тысяч рублей. В делу подключились приставы, но за все время смогли взыскать с ответчика только 10 тысяч. Тогда истец предъявила иск на оставшиеся 605 тысяч – уже государству.

– «ПКФ «Ривьера» оперативно ликвидировали – это одна из главных причин, по которой жена мэра не получила почти ничего. При этом бывший руководитель ПКФ Максим Ярцев явно чувствует себя превосходно. Помимо «ПКФ «Ривьера» была ликвидирована и другая его контора, которая называется... «ПКФ «МФ «Ривьера», – сообщает сайт бор55.рф. – Больше того, существует еще одна мебельная фабрика, ее имя - просто «Ривьера». Он же, Ярцев, собственник ООО «Ривьера-Вендинг», мебельной компании «Массив Комплект». Почти все эти замечательные юридические лица были зарегистрированы на Семиреченской, 130, или в том же здании - корпусе 6. Офис одной из компаний расположен в центре - на улице Щербанева.

ИСТОЧНИК KP.RU