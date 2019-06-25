2019-06-25T09:21:38+03:00
Общество

Жена экс-мэра Двораковского пытается взыскать с приставов 605 тысяч

Женщина уверена: причиненный ей ущерб не удается возместить из-за этого ведомства
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Валентина Двораковская уже 8 лет пытается взыскать долг с нерадивого предпринимателя.Валентина Двораковская уже 8 лет пытается взыскать долг с нерадивого предпринимателя.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Эта история тянется еще в 201 года. Супруга работавшего тогда мэром Омска Вячеслава Двораковского заказала у мебельной фирмы ООО «ПКФ «Ривьера» изготовление дубовых панелей стоимостью 410 тысяч рублей. Работу компания не выполнила, деньги не вернула. С учетом штрафа за неустойку Валентине Двораковской по решению суда должны были выплатить 615 тысяч рублей. В делу подключились приставы, но за все время смогли взыскать с ответчика только 10 тысяч. Тогда истец предъявила иск на оставшиеся 605 тысяч – уже государству.

– «ПКФ «Ривьера» оперативно ликвидировали – это одна из главных причин, по которой жена мэра не получила почти ничего. При этом бывший руководитель ПКФ Максим Ярцев явно чувствует себя превосходно. Помимо «ПКФ «Ривьера» была ликвидирована и другая его контора, которая называется... «ПКФ «МФ «Ривьера», – сообщает сайт бор55.рф. – Больше того, существует еще одна мебельная фабрика, ее имя - просто «Ривьера». Он же, Ярцев, собственник ООО «Ривьера-Вендинг», мебельной компании «Массив Комплект». Почти все эти замечательные юридические лица были зарегистрированы на Семиреченской, 130, или в том же здании - корпусе 6. Офис одной из компаний расположен в центре - на улице Щербанева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взрослый омич совратил 14-летнюю сельчанку
На разбитой дороге в Омске провалились бензовоз и «Газель»
На смену жаре в Омскую область придут ливни и грозы
Омичи, смогут вернуть деньги за авиабилеты в Грузию
В Омске мужчина убил знакомого канцелярским ножом
В Омске введена в эксплуатацию первая цифровая новостройка с услугами от «Ростелекома»
Экипаж «СТБ-Охрана» задержал мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
В Омске поймали наркоманов, выращивающих коноплю в арендованной квартире
Один омич не платит за свет уже 5 лет, второй задолжал за тепло более 170 тысяч
Отсутствие ягод и слишком теплые напитки – омичи судятся из-за испорченного отдыха в Италии
Омич отсудил 400 тысяч за то, что на него напала корова
В Омске остановили поезд с медведями
Омску к приезду Путина выделят еще 1,5 миллиарда рублей
Полицейские опубликовали видео задержания голого омича, скакавшего по гаражам
В Омске будут судить мужчину, укусившего полицейского за ногу
Омичке приходили штрафы за превышение скорости, несмотря на то, что ее авто угнали
Жителей деревни под Омском отрезало от мира из-за утонувшего моста
В Омской области за насилие к полицейскому осудили мужчину
Полежаев просит мэрию Омска благоустроить подходу к будущему Свято-Ильинскому собору