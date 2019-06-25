2019-06-25T09:19:31+03:00
Происшествия

В Омске мужчина убил знакомого канцелярским ножом

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мужчина убил знакомого канцелярским ножомВ Омске мужчина убил знакомого канцелярским ножомФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Накануне утром на лестничной площадке одного из домов на улице Путилова местные жители нашли мужчину, истекающего кровью. Ему вызвали скорую, однако приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь. Оказалось, бездомного мужчину убил его 27-летний знакомый.

- В ходе ссоры из-за того, что потерпевший не принес наркотики, он нанес канцелярским ножом ранение потерпевшему в ногу, повредив бедренную артерию, что вызвало массивную кровопотерю, от которой потерпевший скончался до приезда врачей скорой помощи, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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