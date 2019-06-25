2019-06-25T08:49:53+03:00
Общество

Один омич не платит за свет уже 5 лет, второй задолжал за тепло более 170 тысяч

По домам самых злостных неплательщиков про шел рейд
Анна МИКУЛА
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Злостных должников отключают от коммунальных услуг, но они подключаются снова.Злостных должников отключают от коммунальных услуг, но они подключаются снова.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Омск РТС» и «Омская энергосбытовая компания» провели совместный рейд по Кировскому округу. Они посетили квартиры злостных неплательщитков.

Одна их жительниц дом на улице Взлетной, 3Б задолжала 24 тысячи рублей за электроэнергию и порядка 70 тысяч за отопление и горячую воду. У нее в квартире уже отключали эти коммунальные услуги, но она подключилась самовольно. В итоге, доступ пришлось перекрывать снова.

Познакомились участники обхода и с «рекордсменами». Один из них накопил 170,9 тысячи рублей долга за тепло – с 2016 года. За ним уже числятся 5 судебных актов от приставов. Задолженность другого за электричество составила 45,5 тысячи рублей. Копит он ее с 01 марта 2014 года.

Как сообщает пресс-служба АО «Омск РТС», Долг физических и юридических лиц перед АО «Омск РТС» за потреблённую тепловую энергию на 1 июня 2019 года составил 2 млрд 263 млн рублей. 1 млрд 698 млн рублей – задолженность населения, 565,83 млн - юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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