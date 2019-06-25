2019-06-25T08:14:08+03:00
Общество

Отсутствие ягод и слишком теплые напитки – омичи судятся из-за испорченного отдыха в Италии

Туристы хотят вернуть деньги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Отсутствие ягод и слишком теплые напитки – омичи судятся из-за испорченного отдыха в ИталииОтсутствие ягод и слишком теплые напитки – омичи судятся из-за испорченного отдыха в ИталииФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Вернувшись с отдыха в Италии, пара омичей обратилась в суд. По их словам, отдых был испорчен, и винят они во всем турагентство, которое подбирала им тур, а также турператора, который организовал весь отдых омичей. У омичей за отдых накопилось множество претензий, их они и изложили в судебном иске.

- Предоставление транспортного средства в неудовлетворительном состоянии, фруктов ненадлежащего качества, отсутствие ягод, недостающее количество напитков, а также их степени охлажденности, продолжительность поездки по экскурсии более 8 часов, несоответствие водителя требованиям к внешнему облику, - перечислили все претензии омичи в суде.

Дело омичей рассматривается в Центральном районном суде. По всей видимости, омичи хотят добиться компенсации, которая им положена за испорченный по их мнению отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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