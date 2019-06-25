2019-06-25T08:16:55+03:00
Общество

Омич отсудил 400 тысяч за то, что на него напала корова

В результате происшествия мужчине удалили почку, и он больше не может работать
Анна МИКУЛА
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Работодателя обязали выплатить пострадавшему на производстве 400 тысяч.Работодателя обязали выплатить пострадавшему на производстве 400 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несчастный случай на производстве случился с работником молокозавода в Марьяновском районе. На мужчину напала агрессивная корова. В результате происшествия он получил серьезные травмы грудной клетки и живота, а после ему пришлось ампутировать почку. Сейчас ему требуется постоянное лечение и по состоянию здоровья он не сможет трудиться на прежней работе.

– Комплексный анализ материалов дела свидетельствовал о недостаточности принимаемых организацией мер по организации безопасных условий труда на рабочем месте, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Решением Марьяновского районного суда Омской области требования истца удовлетворены, с предприятия взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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