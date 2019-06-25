В Омске остановили поезд с медведями
После осмотра животным разрешили ехать дальше
Мишек напоили и разрешили им ехать дальше.
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Специалисты погранветнадзора Омского Россельхознадзора остановили поезд, следовавший из Москвы во Владивосток. В одном из вагонов ехали необычные путешественники – два цирковых медведя. В во время проверки выяснилось, что с косолапыми гастролерами все в порядке. После того, как их напоили, им разрешили ехать дальше.
– Проведен клинический осмотр животных, а также анализ ветеринарных сопроводительных документов, по которым следуют животные, – сообщает пресс-служба омского Россельхознадзора. – Отклонений от норм не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU