Омску к приезду Путина выделят еще 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:33 2019-06-25T07:33:20+03:00

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Напомним, в Омске уже этой осенью пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В наш город приедут чиновники и главы России и Казахстана. Ранее для ремонта фасадов домов к проведению форума Омск уже получил 1,1 миллиард рублей. Сейчас стало известно, что Омску выделят еще 1,5 миллиарда.

- Мы получили 1 млрд 100 млн рублей на ремонт фасадов. На сегодняшний день есть гарантия получения еще одного миллиарда рублей, который также пойдет в Омск для капитального ремонта домов. Эти деньги нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить, – рассказал глава региона на заседании оргкомитета по подготовке к форуму.

Деньги для Омска уже утвердили в первом чтении проекта закона об изменениях в федеральный бюджет в Госдуме. Ориентировочно в июле, после третьего чтения проекта Омск получит деньги. Еще 500 миллионов из федеральных денег пойдет на ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU