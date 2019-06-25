2019-06-25T07:33:20+03:00
Общество

Омску к приезду Путина выделят еще 1,5 миллиарда рублей

Их потратят на ремонт фасадов и дорог
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Омску к приезду Путина выделят еще 1,5 миллиарда рублейОмску к приезду Путина выделят еще 1,5 миллиарда рублейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Напомним, в Омске уже этой осенью пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В наш город приедут чиновники и главы России и Казахстана. Ранее для ремонта фасадов домов к проведению форума Омск уже получил 1,1 миллиард рублей. Сейчас стало известно, что Омску выделят еще 1,5 миллиарда.

- Мы получили 1 млрд 100 млн рублей на ремонт фасадов. На сегодняшний день есть гарантия получения еще одного миллиарда рублей, который также пойдет в Омск для капитального ремонта домов. Эти деньги нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить, – рассказал глава региона на заседании оргкомитета по подготовке к форуму.

Деньги для Омска уже утвердили в первом чтении проекта закона об изменениях в федеральный бюджет в Госдуме. Ориентировочно в июле, после третьего чтения проекта Омск получит деньги. Еще 500 миллионов из федеральных денег пойдет на ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взрослый омич совратил 14-летнюю сельчанку
На разбитой дороге в Омске провалились бензовоз и «Газель»
На смену жаре в Омскую область придут ливни и грозы
Омичи, смогут вернуть деньги за авиабилеты в Грузию
Жена экс-мэра Двораковского пытается взыскать с приставов 605 тысяч
В Омске мужчина убил знакомого канцелярским ножом
В Омске введена в эксплуатацию первая цифровая новостройка с услугами от «Ростелекома»
Экипаж «СТБ-Охрана» задержал мужчину, напавшего с топором на посетителей магазина
В Омске поймали наркоманов, выращивающих коноплю в арендованной квартире
Один омич не платит за свет уже 5 лет, второй задолжал за тепло более 170 тысяч
Отсутствие ягод и слишком теплые напитки – омичи судятся из-за испорченного отдыха в Италии
Омич отсудил 400 тысяч за то, что на него напала корова
В Омске остановили поезд с медведями
Полицейские опубликовали видео задержания голого омича, скакавшего по гаражам
В Омске будут судить мужчину, укусившего полицейского за ногу
Омичке приходили штрафы за превышение скорости, несмотря на то, что ее авто угнали
Жителей деревни под Омском отрезало от мира из-за утонувшего моста
В Омской области за насилие к полицейскому осудили мужчину
Полежаев просит мэрию Омска благоустроить подходу к будущему Свято-Ильинскому собору