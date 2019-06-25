Полицейские опубликовали видео задержания голого омича, скакавшего по гаражам
Свидетелями не слишком приятной картины стали жители городка Нефтяников. По крышам гаражей, расположенных недалеко от домов на улице Менделеева, скакал голый мужчина и пугал окружающих. Люди обратились за помощью к полицейским. Задержание неадекватного гражданина попало на видео.
Судя по записи, мужчина находился под воздействием каких-то веществ. Он не реагировал на призыв спуститься на землю. Заметив приближавшихся к нему стражей порядка, он попытался забраться на дерево, потом начал проворно перебегать из одного конца крыш в другой.
В итоге его удалось скрутить. Внизу мужчину уже поджидала бригада медиков.
Патруль. По крышам гаражей..Видео - vk.com/55mvd
ИСТОЧНИК KP.RU