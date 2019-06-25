Полицейские опубликовали видео задержания голого омича, скакавшего по гаражам

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-25T07:33:10+03:00

Мужчина пугал прохожих, и они обратились за помощью к правоохранителям [видео]

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Свидетелями не слишком приятной картины стали жители городка Нефтяников. По крышам гаражей, расположенных недалеко от домов на улице Менделеева, скакал голый мужчина и пугал окружающих. Люди обратились за помощью к полицейским. Задержание неадекватного гражданина попало на видео.

Судя по записи, мужчина находился под воздействием каких-то веществ. Он не реагировал на призыв спуститься на землю. Заметив приближавшихся к нему стражей порядка, он попытался забраться на дерево, потом начал проворно перебегать из одного конца крыш в другой.

В итоге его удалось скрутить. Внизу мужчину уже поджидала бригада медиков.

Патруль. По крышам гаражей..Видео - vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU