2019-06-25T07:13:24+03:00
Общество

В Омске будут судить мужчину, укусившего полицейского за ногу

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Виталий АньковФото: Виталий Аньков
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Омич напал на полицейского еще в новогодние праздники, 1 января. Он был очень пьян и его доставили в отделение полиции за административное правонарушение. Однако в отделении мужчина начал буянить – он кричал, ругался и размахивал руками. А после вив осе укусил полицейского за голень ноги.

- Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - рассказали в пресс-службе омской прокуратуры.

Вину мужчина полностью признал. Его дело для рассмотрения в ближайшее время направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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