Жителей деревни под Омском отрезало от мира из-за утонувшего моста

СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-25T06:49:11+03:00

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В социальных сетях омичи пожаловались на обрушившийся пешеходный мост до деревни Игнатьево в Кормиловском районе, всего в 40 километрах от города. Мост через реку Омь ведет в соседнюю деревню, куда местные жители ежедневно ходят за продуктами и лекарствами. С другой стороны деревни есть проселочная дорога, по которой в дожди не могут проехать даже внедорожники, поэтому жители деревни буквально оказались отрезаны от мира.

- Вот в таком состоянии находится мост в деревне Игнатьево Кормиловского района, во время дождей деревня практически отрезана от мира, ни скорой, ни кого, а там много пожилых людей! – написали местные жители в социальных сетях.

Автобусы до деревни ходят всего несколько раз в неделю, поэтому мост был единственным доступным способом купить необходимые вещи. Мост признали аварийным еще прошлой осенью, однако на его ремонт нужны были деньги, которых в районе нет. Местные жители теперь надеются хотя бы на более удобное расписание автобусов или строительство полноценной дороги в деревню.

ИСТОЧНИК KP.RU