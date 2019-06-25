В Омской области за насилие к полицейскому осудили мужчину
На уголовное дело развлекся житель Тюкалинска в марте. Мужчина принял на грудь и отправился на «подвиги».
Когда дебошира доставили в местное отделение, сначала он обматерил полицейского, а потом несколько раз пнул его по ноге. У стража порядка остались синяки на левой голени.
А неугомонный гражданин, как выяснилось, отличился еще и в больнице, куда его доставили. Там он также материл полицейского и посетителей и мешал работать медикам.
– Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, – рассказали в Тюкалинском суде. – При назначении наказания, суд учел и наличие на иждивении мужчины малолетних детей. То обстоятельство, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения признано судом отягчающим.
В итоге мужчину осудили условно на 7 месяцев с испытательным сроком ещё 7 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU