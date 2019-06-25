СЕГОДНЯ 04:32 2019-06-25T04:32:34+03:00

Главы двух сельских поселений под Омском навыписывали себе 300 тысяч премий Фото: Олег ЗОЛОТО

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Все произошло в Тарском районе Омской области. Главы двух сельских поселений там подозреваются в хищении денег. Как выяснилось, раковом ели незаконно выписывали себе разные премии.

- Возбуждены уголовные в отношении глав Екатерининского и Больше-Туралинского сельских поселений Тарского муниципального района Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение, т.е. присвоение вверенных денежных средств), - рассказали в пресс-службе следкома.

Используя служебное положение, глава Екатерининского сельского поселения выписал себе премий и материальной помощи на 244 тысячи, а глава Больше-Туралинского пока только чуть больше 38 тысяч рублей. Расследование ещё не закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU