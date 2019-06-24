2019-06-24T14:56:07+03:00
Общество

Омичей предупредили о временном отключении холодной воды

Это произойдет из-за работ в Советском, Кировском и Центральном округах
Анна МИКУЛА
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В Омске ненадолго отключат холодную воду.В Омске ненадолго отключат холодную воду.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В Советском, Кировском и Центральном округах города временно будут отключать воду. По информации «ОмскВодоканала», там будут проводить плановый ремонт трубопроводов.

25 июня с полуночи до 8 часов вечера холодное водоснабжение ограничат для потребителей пр. Мира, улиц 2-й и 4-й Поселковой. Водоснабжение абонентов по улицам Березовой, Горной, Физкультурной будет осуществляться на пониженном давлении. В таком режиме в этот день вода будет подаваться в санаторий «Омский» и областную клиническую больницу.

С 11 часов утра 27 июня до 6 часов 28 июня будут отключены потребители Центрального округа. Два многоквартирных дома и детский сад на Левобережье из-за плановых работ будут без воды с 9 до 20 часов 27 июня.

С полным списком отключения можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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