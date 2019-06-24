Останки омича, погибшего во время Великой Отечественной войны под Тверью, привезут на родину

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-24T14:33:44+03:00

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В День памяти и скорби, 22 июня, в Тверской области торжественно попрощались с солдатами, павшими на полях сражений в Великую Отечественную войну. Большинство останков, найденных отрядом «Ополченец», опознать, к сожалению, не удалось.

Но рядом с одним из фронтовиков нашли медальон, а в нем – сохранившуюся записку с его личными данными. Из найденного документа следует, что он принадлежал жителю Таврического района Омской области Никифору Касяруму.

Семья решила захоронить останки бойца на родине. Дома их ждет дочь. Когда отец погиб, ей был всего годик. Женщина в силу возраста и состояния здоровья сама приехать не смогла. Забирать героя в село Погорелое Городище отправилась делегация из Омска. Хоронить бойца будут всем поселком 25 июня.

– Для нас это неординарное событие. Впервые мы сталкиваемся с тем, что поисковики нашли останки нашего земляка, – цитирует Федеральное агентство новостей главу Таврического Артема Ткаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU