СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-24T14:24:56+03:00

На городской пикник в Омске пришли 50 тысяч человек Фото: пресс-служба администрации города Омска

В этом году он прошел в центре города

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В минувшие выходные в Омске состоялся городской пикник. В этом году его проводили в центре города. «Пикник-2019» проходил в сквере Дзержинского и на улице Ленина, которую даже перекрыли из-за мероприятия.

С выбором площадки для пикника организаторы не прогадали. Оказалось, что мероприятие посетили около 50 тысяч омичей. Многие приходили на праздник семьями и большими компаниями, погода этому только поспособствовала – в Омске накануне было по-летнему тепло. Омичи смогли перекусить на многочисленных фуд кортах, полежать на траве, отдохнуть на надувных матрасах и баблах, развлечься в различных фотозонах и посмотреть на необычные арт-объекты. Также омичей развлекали различные музыкальные коллективы на сцене в сквере.

Каждый из омичей смог найти зону отдыха по душеФото: пресс-служба администрации города Омска

Напомним, в прошлые годы пикник проводили в парке на Королева. Однако мероприятие быстро стало популярным среди омичей и парк перестал вмещать огромного числа желающих. Поэтому в этом году пикник переехал в центр и количество посетителей увеличилось в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU