Омичей снова пугают мошенниками, предствляющимися пожарными

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-24T13:20:40+03:00

В региональном МЧС призывают не вестись на их уловки

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В Омске снова активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС. Они звонят предпринимателям и предлагают откупиться от проверок, которые, якобы, намерены проводить.

–Сотрудники МЧС никогда не сообщают о проверках пожарной защищенности предприятий и организаций по телефону. Узнать, планируется ли проверка принадлежащего вам объекта можно на сайтах ГУ МЧС России по Омской области, прокуратуры Омской области и Единого реестра проверок, – сообщает пресс-служба областного МЧС. – Внеплановые проверки проводятся только при контроле исполнения ранее выданного предписания, отработки поступивших обращений и заявлений граждан и юрлиц о нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а также поручений Правительства РФ.

О проведении той или иной проверки в соответствии с действующим законодательством собственник объекта уведомляется направленного в его адрес распоряжения, в котором указано лицо, уполномоченное на проведение проверки и сроки ее проведения.

Тех, кто столкнулся с вымогателями, просят звонит по телефону доверия 8 (3812) 94-83-33.

ИСТОЧНИК KP.RU