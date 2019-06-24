Омичи пожаловались, что асфальт на Герцена кладут с нарушениями

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-24T12:59:34+03:00

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В социальных сетях появилось видео с улицы Герцена, где сейчас меняют асфальт. На этой улице запланирован капитальный ремонт дороги, однако, по мнению омичей, асфальт в районе улицы 24-я Северная укладывают с грубым нарушением технологии.

На видео можно заметить, что проезжую часть, на которую укладывается асфальт, предварительно не подготовили – ее не полили битумом. Таким образом, сцепление нового слоя асфальта со старым будет значительно хуже, а это приведет к тому, что на дороге уже после следующей зимы вновь образуются ямы. Некоторые омичи в комментариях предположили, что асфальт без такого укрепления и вовсе смоет весной.

Отметим, что гарантия на новый асфальт составляет 5 лет. В течение этого срока подрядчик будет обязан устранять все нарушения, которые выявят в ходе эксплуатации. Однако на практике такое происходит редко – на некоторых городских магистралях после выявленных нарушений приходилось еще долго ждать ремонта из-за затянувшихся судебных разбирательств.

Асфальт на Герцена кладут с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU