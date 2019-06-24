2019-06-24T12:56:08+03:00
Общество

На видео попало задержание омичом пьяного газелиста

Молодой человек забрал у водителя ключи и не давал уехать [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)Фото: скриншот с видео (vk.com/inci55)
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Свидетелем не слишком приятной картины пришлось стать омичу, оказавшемуся на улице Енисейской. Его внимание привлекла грузовая «газель», которая остановилась прямо посреди проезжей части и мешала движению других машин.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что водитель как ни в чем не бывало спит прямо за рулем. Очевидец предположил, что мужчина пьян и забрал ключи от транспортного средства. Проснувшийся шофер первым дело попытался уехать с места. Когда он понял, что это не получится вынужден был дожидаться вместе с неравнодушным омичом приезда сотрудников Госавтоинспекции.

В Омске задержали пьяного водителя.Видео - vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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