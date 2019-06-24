2019-06-24T12:11:00+03:00
Происшествия

В Омске из-под земли бьет фонтан с кипятком

ЧП произошло на улице Нефтезаводская [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-под земли бьет фонтан с кипяткомВ Омске из-под земли бьет фонтан с кипяткомФото: vk.com
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В Омске в городке Нефтяников в одном из дворов из-под земли забил фонтан из кипятка. Все произошло во дворе дома № 36 по улице Нефтезаводская. О происшествии рассказали местные жители, которые засняли все на видео и выложили в социальные сети.

По фото и видео с места происшествия видно, что кипяток льется из-под земли прямо во дворе дома. Пар от труб поднимается до верхних этажей дома. Жильцы сообщили, что после того как произошла аварии воду экстренно перекрыли, однако двор из-за коммунальной аварии оказался затоплен. На место уже выехали службы, чтобы устранить прорыв в трубе.

Фонтан из кипятка в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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