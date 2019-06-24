2019-06-24T11:23:49+03:00
Происшествия

Следователи опровергли информацию, что омич, убивший жену и дочь, был неродным отцом девочки

По предварительным данным, мужчина решился на кровавую расправу из-за ревности к супруге
Анна МИКУЛА
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Тела мамы с дочкой пока не найдены.Тела мамы с дочкой пока не найдены.
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Напомним, трагедия разыгралась в одной из семей Калачинска. Соседи и раньше замечали, что 50-летний муж Олег Меркушин устраивает своей 40-летней жене Марине сцены ревности прямо посреди улицы. Их 16-летняя дочь Кристина всегда пыталась заступиться за мать. Вероятно, такой скандал разразился в семье в конце мая. А после все трое – отец, мать и девочка – бесследно исчезли. Обеспокоенные друзья семьи обнаружили в залитой кровью квартиру только 4-летнего сынишку Меркушиных. Сейчас мальчик находится у родственников.

Почти сразу появилась основное предположение, что с женой и дочерью расправился глава семейства. История оказалась настолько бесчеловечной, что у многих не укладывалось в голове, как отец мог зарезать собственного ребенка. Так появилась версия, что девочка была для предполагаемого убийцы приемным ребенком. Но она не нашла подтверждения.

– В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения тел потерпевших, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Добавим, что тело Олега Меркушина нашли на днях на заброшенной даче на окраине Калачинска. по предварительным данным, мужчина покончил с собой на 9 день после расправы над своей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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