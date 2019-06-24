В Омске водитель «Яндекс.Такси» влетел в дом

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-24T11:26:02+03:00

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Об аварии, произошедшей сегодня днем на пересечении улиц Орджоникидзе и Герцена, рассказали очевидцы в социальных сетях. Прямо на перекрестке столкнулись две легковые машины. От сильного удара одна из машин – автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в жилой дом, который стоит на перекрестке. По всей видимости, удар был очень сильным, так передняя часть машины разбита.

Очевидцы рассказали, что в аварии помимо водителей мог пострадать пешеход. Из-за чего произошла авария пока точно не установлено, однако омичи рассказывают, что кто-то из водителей летел на большой скорости на красный сигнал светофора. На этом перекресте аварии случаются довольно часто – некоторое время назад в дом на этом же перекрестке влетел внедорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU