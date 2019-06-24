2019-06-24T11:00:56+03:00
Происшествия

В Омске из-за аварии в Нефтяниках образовалась огромная пробка

Там столкнулись две легковушки [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за аварии в Нефтяниках образовалась огромная пробкаВ Омске из-за аварии в Нефтяниках образовалась огромная пробкаФото: vk.com
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Авария случилась в городке Нефтяников на пересечении улиц Магистральная и Химиков. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Судя по фотографиям с места аварии, столкнулись две легковые машины, которые не поделили дорогу. Одна из машин вылетела на тротуар, а вторая выехала на разделительный газон.

На месте работают две машины скорой помощи и одна пожарная машина. По всей видимости, водителям или пассажирам понадобилась помощь. О пострадавших пока не сообщается. Также неизвестно, почему произошла авария.

Машины раскидало по проезжей части Фото: vk.com

Машины раскидало по проезжей частиФото: vk.com

Из-за того, что машины раскидало по дороге на подъезде к месту аварии образовалась пробка. Очевидцы сообщают, что стоит улица Химиков и улица Блюхера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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