2019-06-24T10:47:33+03:00
Общество

Чиновница в Омской области устроила для своей дочери стипендию в 110 тысяч

Ее будут судить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чиновница в Омской области устроила для своей дочери стипендию в 110 тысячЧиновница в Омской области устроила для своей дочери стипендию в 110 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Чиновница из администрации Оконешниковского района, глава Сергеевского сельского поселения, создала и подписала от имени администрации сельского поселения договор. В нем говорилось о том, что в пользование ее дочери передается жилое помещение. Однако дочь женщины там жить не собиралась, она лишь оформила там регистрацию, чтобы показать справку в вузе о том, что она живет одна.

- Это послужило основанием для принятия социальными органами решения о назначении ей повышенной социальной стипендии в одном из учебных заведений г. Омска. Действиями злоумышленницы был причинен ущерб на сумму около 110 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Чиновница полностью признала вину в преступлении и вернула все полученные ее дочерью деньги. Сейчас ее уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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