В Омске медведь откусил руку мужчине, зашедшему покормить животное
В Омске на минувших выходных произошло необычное ЧП. В одном из зданий на улице Барабинская на окраине Омска живут медведи в клетке. Омич зашел в клетку, чтобы покормить одного из животных, как внезапно хищник набросился прямо на него. Медведь откусил омичу руку. Владельцы медведей попытались помочь - оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Однако рана оказалась слишком серьезной, руку спасти не удалось.
- Руку, к сожалению, пришлось ампутировать. Сейчас мужчину прооперировали, он в сознании, но находится пока в реанимации, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Оспенникова.
Где именно произошел инцидент, пока неизвестно. По всей видимости, полицейские будут проверять условия содержания животных и разбираться во всех обстоятельствах. По каким причинам медведь решил напасть на человека также пока неизвестно, предположительно он был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU