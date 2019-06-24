2019-06-24T09:27:16+03:00
Происшествия

В Омске медведь откусил руку мужчине, зашедшему покормить животное

Руку пришлось ампутировать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске медведь откусил руку мужчине, зашедшему покормить животноеВ Омске медведь откусил руку мужчине, зашедшему покормить животноеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Омске на минувших выходных произошло необычное ЧП. В одном из зданий на улице Барабинская на окраине Омска живут медведи в клетке. Омич зашел в клетку, чтобы покормить одного из животных, как внезапно хищник набросился прямо на него. Медведь откусил омичу руку. Владельцы медведей попытались помочь - оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Однако рана оказалась слишком серьезной, руку спасти не удалось.

- Руку, к сожалению, пришлось ампутировать. Сейчас мужчину прооперировали, он в сознании, но находится пока в реанимации, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Оспенникова.

Где именно произошел инцидент, пока неизвестно. По всей видимости, полицейские будут проверять условия содержания животных и разбираться во всех обстоятельствах. По каким причинам медведь решил напасть на человека также пока неизвестно, предположительно он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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