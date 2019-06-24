Омич украл из новостройки 9 батарей и увез их на такси
Все произошло в микрорайоне Новая Московка на улице Архипископа Сильвестра. Полицейские решили остановить машину марки «Дэу Нексия», выезжающую ночью со двора новостроек. После проверки документов в багажнике они нашли несколько новых батарей. Пассажир такси рассказал стражам порядка, что батареи принадлежат ему, но ему все равно предложили поехать в отделение полиции.
- По пути следования в дежурную часть данный гражданин открыл дверь и выскочил на ходу из салона автомобиля «Дэу Нексия». Разыскать его по горячим следам не удалось, но благодаря данным, полученным от водителя такси, подключившиеся к работе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого уже на следующие сутки по месту жительства на улице 4 Марьяновская, - рассказали в пресс-службе полиции.
27-летний омич признался полицейским, что в новостройку попал через окно на первом этаже и вынес из 5-ти квартир 9 батарей. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
ИСТОЧНИК KP.RU