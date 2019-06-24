Подрядчиков, плохо отремонтировавших многоэтажки, обязали переделать работу
Региональный фонд капремонта заключил договоры на восстановление крыш на двух многоэтажных домов по улицам Иванова и Маргелова. Судя по документам, все запланированные работы были выполнены в полном объеме. Но после совместной проверки прокуратуры и Госжилинспекции выявлены нарушения.
– Вместе с тем, в нарушение требований жилищного законодательства в чердачном помещении многоквартирных домов выявлены факты отсутствия ходовых досок, а также частичного отсутствия утепления фановых труб, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В этой связи прокуратура округа внесла руководителю Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов представление с требованием устранить допущенные нарушения жилищного законодательства. Подрядным организациям предъявлены требования об устранении выявленных нарушений.
Сейчас все недочеты уже исправили.
ИСТОЧНИК KP.RU