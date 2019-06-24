2019-06-24T08:19:38+03:00
Общество

Подрядчиков, плохо отремонтировавших многоэтажки, обязали переделать работу

Нарушения нашли при восстановлении крыш
Анна МИКУЛА
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Подрядчиков, плохо отремонтировавших многоэтажки, обязали переделать работу.Подрядчиков, плохо отремонтировавших многоэтажки, обязали переделать работу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Региональный фонд капремонта заключил договоры на восстановление крыш на двух многоэтажных домов по улицам Иванова и Маргелова. Судя по документам, все запланированные работы были выполнены в полном объеме. Но после совместной проверки прокуратуры и Госжилинспекции выявлены нарушения.

– Вместе с тем, в нарушение требований жилищного законодательства в чердачном помещении многоквартирных домов выявлены факты отсутствия ходовых досок, а также частичного отсутствия утепления фановых труб, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В этой связи прокуратура округа внесла руководителю Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов представление с требованием устранить допущенные нарушения жилищного законодательства. Подрядным организациям предъявлены требования об устранении выявленных нарушений.

Сейчас все недочеты уже исправили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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