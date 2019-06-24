Перфоманс с манекенами на недостроенной многоэтажке прокомментировали в Минстрое

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-24T08:07:55+03:00

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Напомним, накануне дольщики недостроенного дома №11 по улице Герцена привлекли внимание к долгострою весьма необычным способом. На плитах на одном из этажей они подвесили манекены, так, что они выглядели как повешенные трупы. Многих омичей такая жуткая картина испугала, фото появились в соцсетях, на место даже выезжала полиция и скорая.

Как рассказали в региональном минстрое, дольщики пошли на такой перфоманс из-за отчаяния. Квартиры, в которые они вложили деньги, они не могут получить уже больше 10 лет.

- Здесь ситуация очень непростая. Возводить дом начали в 2007 году. Деньги на строительство собирал ЖСК "Центральный-2". Застройщиком выступило ООО "Регион". В 2012-м году строительство было приостановлено. В 2015-м году, по данным прокуратуры, на неустановленное лицо, которое собирало деньги с пайщиков от имени ЖСК "Центральный-2", было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В доме 225 квартир. По суду в реестр кредиторов включены требования на 179 квартир. Судебные процессы продолжаются, - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Заев.

Сейчас дом готов всего на 30%, для того, чтоб его достроить нужно порядка 292 миллиона рублей, которых в регионе пока нет. Также неизвестно, стоит ли вообще достраивать дом – неизвестно, что стало с конструкциями за 10 лет.

- На рабочей группе, которая проходила в апреле, мы предложили проявить инициативу и предпринять реальные действия: сменить руководство ЖСК, восстановить проектную документацию. Однако пайщики заняли, на наш взгляд, странную позицию. Они не предпринимают никаких активных и, самое главное, конструктивных действий, - рассказали в минстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU