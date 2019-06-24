Пропавшего в Омске мужчину без фаланги пальца нашли мертвым

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-24T07:47:20+03:00

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Мужчина пропал еще 15 июня. Он ушел из дома в районе улицы Площадка Стальмоста в Кировском округе. Родственники бросились на поиски пропавшего Николая Светлянина, обратились в полицию и к поисковым волонтерам, когда Николай перестал выходить на связь. Особой приметой Николая было то, что у него отсутствовал палец на левой руке.

Спустя почти 10 дней Николая нашли мертвым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». Как пишут омичи в социальных сетях, 34-летний мужчина утонул в реке. Это произошло несколько дней назад, однако его тело обнаружили только накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU