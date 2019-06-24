В Омской области разрушающийся спортзал в школе приведут в порядок после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-24T07:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Таврического района пожаловались в социальных сетях на аварийное состояние зала в одной из местных детско-юношеских спортшкол. Помещение разрушалось буквально на глазах, находиться в нем было просто небезопасно.

– В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, а также дана оценка законности действий ответственных за содержание объекта лиц, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU