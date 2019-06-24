В Омской области разрушающийся спортзал в школе приведут в порядок после вмешательства прокуратуры
Проверку начали после жалоб родителей в соцсетях
Спортзал отремонтируют.Фото: Андрей КАРА
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Жители Таврического района пожаловались в социальных сетях на аварийное состояние зала в одной из местных детско-юношеских спортшкол. Помещение разрушалось буквально на глазах, находиться в нем было просто небезопасно.
– В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, а также дана оценка законности действий ответственных за содержание объекта лиц, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU