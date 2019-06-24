2019-06-24T07:31:52+03:00
Происшествия

В Омске будут судить вора, выпрыгнувшего с 3 этажа с чужим кошельком

Мужчину остановил от бегства только перелом обеих ног
Анна МИКУЛА
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Задержанного омича будут судить за кражу.Задержанного омича будут судить за кражу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Житель Ленинского округа умудрился вытащить кошелек у соседки прямо в общем коридоре дома на улице Вострецова. Заметив пропажу, женщина забила тревогу, а воришка, поняв. что дело плохо, забаррикадировался в своей квартире. Когда дверь начали взламывать, он выпрыгнул из окна на третьем этаже. Дело было в начале марта, и нерастаявший еще сугроб во дворе немного смягчил падение. Тем не менее, незадачливый преступник умудрился сломать обе ноги. Дальше бежать он уже не мог, и его задержали.

– Вину в инкриминируемом преступлении молодой человек признал в полном объеме, похищенное имущество было возвращено потерпевшей сотрудниками правоохранительных органов, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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