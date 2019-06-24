2019-06-24T07:16:51+03:00
Происшествия

Омич убил пенсионерку из-за отказа купить у него рыбу

Его будут судить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Виталий АньковФото: Виталий Аньков
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Все произошло в Тевризском районе Омской области. 38-летний местный житель наловил в местном озере рыбу и пошел продавать ее жителям поселка Белый Яр. Он зашел в дом к 86-летней пенсионерке и предложил ей купить выловленную рыбу. Однако женщина отказалась от покупки. После этого мужчина жестоко избил пенсионерку и украл у нее 5 тысяч рублей.

- Выйдя из дома, злоумышленник решил вернуться и убить пенсионерку. Для этого он взял в кладовке топор и нанес им не менее 9 ударов по голове и шее потерпевшей. От полущенных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мужчину после преступления задержали, в ходе следствия он полностью признал свою вину. Его уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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