В Омске перекроют Иртышскую набережную

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-24T06:40:35+03:00

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В Омске сегодня, 24 июня, пройдут выпускные вечера. Мероприятия для школьников традиционно пройдут на Иртышской набережной. Из-за этого, части набережной будут перекрыты для всех видов транспорта сегодняшним вечером.

- В понедельник, 24 июня 2019 года, с 20:30 до 23:00 будет временно прекращено движение транспорта по Иртышской Набережной (на участке от Ленинградского моста до улицы Циолковского), на участке автодороги от улицы Ленина до Иртышской Набережной (в районе дома № 1 на Ленинградской площади), а также на участке от улицы Ленина до Иртышской Набережной (в районе дома №2 на Ленинградской площади), - рассказали в департаменте общественной безопасности администрации Омска.

На набережной установят временные дорожные знаки, водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU