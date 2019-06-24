В Омске горел кинотеатр «Сатурн»

СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-24T04:53:52+03:00

Когда на место приехали пожарные, здание уже затянуло дымом

Изменить размер текста: A A

Накануне, 23 июня, днем в Омске загорелся кинотеатр «Сатурн», расположенный на улице Багратиона, 1. Это здание заброшено более 15 лет. Сейчас оно не эксплуатируется и находится в довольно плачевном состоянии.

В последние годы единственный кинотеатр в Амуре стал пристанищем для бомжей. Они, по предварительным данным, и поджгли объект.

Сообщение о происшествии пожарным поступило в 13 часов. Тревогу забили местные жители, обеспокоенные густым дымом, который поднимался от здания.

В результате ЧП никто серьезно не пострадал. Причиненный огнем ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU