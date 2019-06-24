В Омске горел кинотеатр «Сатурн»
Когда на место приехали пожарные, здание уже затянуло дымом
Фото: vk.com/chp55
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Накануне, 23 июня, днем в Омске загорелся кинотеатр «Сатурн», расположенный на улице Багратиона, 1. Это здание заброшено более 15 лет. Сейчас оно не эксплуатируется и находится в довольно плачевном состоянии.
В последние годы единственный кинотеатр в Амуре стал пристанищем для бомжей. Они, по предварительным данным, и поджгли объект.
Сообщение о происшествии пожарным поступило в 13 часов. Тревогу забили местные жители, обеспокоенные густым дымом, который поднимался от здания.
В результате ЧП никто серьезно не пострадал. Причиненный огнем ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU