Водитель «Пежо» устроил смертельную аварию под Омском

СЕГОДНЯ 04:35 2019-06-24T04:35:35+03:00

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Страшная авария произошла на трассе под Омском в Марьяновского районе. Все случилось на трассе «Челябинск-Новосибирск» около пяти часов вечера. 46-летний водитель на машине марки «Пежо» ехал по трассе со стороны города Омска.

В районе 767 километра мужчина внезапно не справился с управлением и улетел в кювет, автомобиль опрокинулся. Как сообщили очевидцы, машина перевернулась несколько раз, а водитель вылетел из нее.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU