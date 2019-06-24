2019-06-24T04:35:35+03:00
Происшествия

Водитель «Пежо» устроил смертельную аварию под Омском

Легковушку выбросило в поле [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Водитель «Пежо» устроил смертельную аварию под ОмскомВодитель «Пежо» устроил смертельную аварию под ОмскомФото: vk.com
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Страшная авария произошла на трассе под Омском в Марьяновского районе. Все случилось на трассе «Челябинск-Новосибирск» около пяти часов вечера. 46-летний водитель на машине марки «Пежо» ехал по трассе со стороны города Омска.

В районе 767 километра мужчина внезапно не справился с управлением и улетел в кювет, автомобиль опрокинулся. Как сообщили очевидцы, машина перевернулась несколько раз, а водитель вылетел из нее.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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