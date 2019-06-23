2019-06-23T12:35:03+03:00
Общество

Омичам обещают возвращение жары

Его прогнозируют на начало рабочей недели
Анна МИКУЛА
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В этом году лето пришло в Омск с задержкой почти на месяц. А 22 июня и вовсе стало самым холодным днем в регионе за последние 40 лет.

Тем не менее лето уже близко. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, рабочая неделя в Омске начнется с потепления. В понедельник, 24 июня, днем обещают до +22…+27 градусов.

Во вторник, 25 июня, воздух прогреется до +25…+30 градусов. В эти два дня возможны небольшие дожди.

Судя по всему, жара в городе продержится до выходных, а дальше пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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