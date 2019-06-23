2019-06-23T12:01:08+03:00
Происшествия

Омич выпивал с бывшей женой и приятелем и лишился денег

У мужчины украли 46 тысяч
Анна МИКУЛА
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Большую часть украденных денег задержанный умудрился потерять.Большую часть украденных денег задержанный умудрился потерять.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не слишком приятно закончилась «встреча с друзьями» для 39-летнего жителя Октябрьского округа. Он выпивал в подъезде вместе с бывшей женой и приятелем. С собой потерпевший зачем-то взял 46 тысяч рублей. Деньги он передал на хранение экс-супруге, которая положила их в сумочку. Пропажу всей суммы пара заметила уже по окончании праздника жизни, когда их давнего знакомого уже и след простыл.

– Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователю подозреваемый рассказал, что заметил деньги и, улучив момент, присвоил наличные. Небольшую часть суммы 46-летний мужчина впоследствии потратил на алкоголь. Оставшиеся деньги он потерял в неизвестном месте, о чем вспомнил, проснувшись на скамейке во дворе жилого дома.

Как выяснилось, задержанный уже был судим за разбой. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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