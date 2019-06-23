Страшная авария на трассе под Омском – от удара о стену машина буквально сложилась

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-23T11:37:38+03:00

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Жуткая авария произошла сегодня, 23 июня, в 10.15 на автодороге Тюмень–Омск.

– По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады», ехавший со стороны Омска, в районе 606 км трассы не справился с управлением, и машина на полном ходу влетела в здание законсервированного поста ДПС.

От удара легковушка сложилась, как консервная банка. У водителя не было шансов на спасение. От полученных травм скончался на месте происшествия.

– Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU