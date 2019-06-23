Страшная авария на трассе под Омском – от удара о стену машина буквально сложилась
Авто въехало в пост ДПС
Фото: vk.com/55gibdd
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Жуткая авария произошла сегодня, 23 июня, в 10.15 на автодороге Тюмень–Омск.
– По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады», ехавший со стороны Омска, в районе 606 км трассы не справился с управлением, и машина на полном ходу влетела в здание законсервированного поста ДПС.
От удара легковушка сложилась, как консервная банка. У водителя не было шансов на спасение. От полученных травм скончался на месте происшествия.
– Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU