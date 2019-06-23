2019-06-23T11:22:24+03:00
Происшествия

В Омске на проблемном перекрестке разбились две машины

Авария случилась в Чкаловской поселке
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Дурную славу у омских водителей уже начал приобретать перекресток в Чкаловском поселке, расположенный на пересечении улицы Товстухо и Космического проспекта. Вот и накануне там столкнулись «Мазда Демио» и ВАЗ-2110.

Фото происшествия попали в социальные сети. По предварительным данным, водитель «Мазды» ехал со стороны окружной дороги и свернул на улицу Товстухо, но не пропустил ВАЗ, двигавшийся на зеленый свет со стороны кинотеатра «Космос».

Легковушки уже не успели разъехаться. Как следствие, у иномарки повреждена боковая часть, у отечественного авто помят перед. По словам очевидцев, только чудом в результате этой аварии никто из ее участников не пострадал.

Комментаторы в соцсетях отмечают, что в последнее время аварии на этом месте происходят постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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