В Омске на проблемном перекрестке разбились две машины
Дурную славу у омских водителей уже начал приобретать перекресток в Чкаловском поселке, расположенный на пересечении улицы Товстухо и Космического проспекта. Вот и накануне там столкнулись «Мазда Демио» и ВАЗ-2110.
Фото происшествия попали в социальные сети. По предварительным данным, водитель «Мазды» ехал со стороны окружной дороги и свернул на улицу Товстухо, но не пропустил ВАЗ, двигавшийся на зеленый свет со стороны кинотеатра «Космос».
Легковушки уже не успели разъехаться. Как следствие, у иномарки повреждена боковая часть, у отечественного авто помят перед. По словам очевидцев, только чудом в результате этой аварии никто из ее участников не пострадал.
Комментаторы в соцсетях отмечают, что в последнее время аварии на этом месте происходят постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU