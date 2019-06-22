2019-06-22T13:21:19+03:00
Происшествия

Омичей напугали люди, висевшие на плите недостроенного дома

Они оказались манекенами [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей напугали люди, висевшие на плите недостроенного домаОмичей напугали люди, висевшие на плите недостроенного домаФото: vk.com
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В социальных сетях сегодня появились фотографии с заброшенной стройки. На одном из этажей долгостроя омичи заметили висящих людей. Очевидцы напугались и вызвали скорую и полицию, так как люди висели на большой высоте. Кто-то даже предположил, что они совершили самоубийство. Однако приехавшие правоохранители и медики уехали ни с чем - висевшие на плите люди оказались манекенами.

Как позже пояснили в социальных сетях, таким образом хотели привлечь внимание к долгострою дольщики, так и не дождавшиеся сдачи дома. Люди вложили деньги в строительство дома около 12 лет назад, однако вскоре строительство приостановили на неопределенный срок. Многие семьи, отдавшие последние деньги, до сих пор ютятся в съемных квартирах. Так они хотели привлечь внимание к своей проблеме в надежде, что дом все-таки достроят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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