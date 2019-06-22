2019-06-22T10:14:07+03:00
Происшествия

В Омске упавшее дерево придавило машину

Также оно повредило гаражи
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске упавшее дерево придавило машинуВ Омске упавшее дерево придавило машинуФото: vk.com
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В Омске накануне вечером резко испортилась погода - после по-настоящему летней погоды в городе подул сильный ветер, небо затянуло тучами и пошел дождь. В некоторых районах города не обошлось и без чрезвычайных происшествий.

В социальных сетях омичи рассказали что накануне после сильного ветра и дождя у них во дворе упавшее дерево придавило машину. Все случилось на улице 4-я Транспортная в Октябрьском округе. Судя по опубликованным фотографиям у автомобиля поврежден капот и крыша, а ремонт теперь обойдется в крупную сумму. Также дерево придавило и несколько гаражей, владельцам которых также предстоит ремонт.

В комментариях омичи лишь посочувствовали водителю, а также посоветовали не ставить в непогоду машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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