В Омске упавшее дерево придавило машину

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-22T10:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске накануне вечером резко испортилась погода - после по-настоящему летней погоды в городе подул сильный ветер, небо затянуло тучами и пошел дождь. В некоторых районах города не обошлось и без чрезвычайных происшествий.

В социальных сетях омичи рассказали что накануне после сильного ветра и дождя у них во дворе упавшее дерево придавило машину. Все случилось на улице 4-я Транспортная в Октябрьском округе. Судя по опубликованным фотографиям у автомобиля поврежден капот и крыша, а ремонт теперь обойдется в крупную сумму. Также дерево придавило и несколько гаражей, владельцам которых также предстоит ремонт.

В комментариях омичи лишь посочувствовали водителю, а также посоветовали не ставить в непогоду машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU