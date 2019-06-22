2019-06-22T08:54:29+03:00
Происшествия

В Омске ночью горел торговый комплекс в Нефтяниках

В пожаре никто не пострадал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ночью горел ТК «Европа» в НефтяникахВ Омске ночью горел ТК «Европа» в НефтяникахФото: vk.com
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Фото с места пожара появились в социальных сетях. Около часу ночи местные жители заметили пожарные машины, которые подъезжали к ТК «Европа», который находится в городке Нефтяников, недалеко от остановки «Кристалл».

Как выяснилось в здании ночью произошел пожар. Там сработала пожарная сигнализация и на место выехали 7 пожарных машин и 28 спасателей. Когда пожарные прибыли на место, магазин уже был полностью охвачен плотным дымом. Возгорание возникло в одном из бутиков магазина.

- В результате пожара повреждено: закопчены стены и потолок по всей площади, закопчена продукция на торговых прилавках, повреждено торговое оборудование на площади 50 квадратных метров. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС.

Так как в здании никого не было ночью, в пожаре никто не пострадал. Спасателям удалось справиться с огнем спустя час после начала пожара. Предварительной причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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