СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-22T07:39:58+03:00

На трассе под Омском водитель устроил смертельную аварию с опрокидыванием Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло сегодняшней ночью, около двух часов. Авария случилась на дороге Троицкое-Чукреевка. 58-летий водитель на машине марки «Хендай» ехал со стороны села Чукреевка. Однако не успев отъехать, он не справился с управлением и с.ехал в кювет. Машина из-за большой скорости опрокинулась.

- В результате ДТП два пассажира, женщины, которым было 57 лет и 81 год от полученных травм скончались, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сам водитель и еще одна пассажирка 56-три лет получили серьезные травмы. Приехавшие медики увезли их в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU