На трассе под Омском водитель устроил смертельную аварию с опрокидыванием
Погибли две пенсинерки[фото]
На трассе под Омском водитель устроил смертельную аварию с опрокидываниемФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло сегодняшней ночью, около двух часов. Авария случилась на дороге Троицкое-Чукреевка. 58-летий водитель на машине марки «Хендай» ехал со стороны села Чукреевка. Однако не успев отъехать, он не справился с управлением и с.ехал в кювет. Машина из-за большой скорости опрокинулась.
- В результате ДТП два пассажира, женщины, которым было 57 лет и 81 год от полученных травм скончались, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сам водитель и еще одна пассажирка 56-три лет получили серьезные травмы. Приехавшие медики увезли их в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU