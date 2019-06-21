В омском парке решили не выпускать лебедей из-за агрессивных людей и собак
Омичи заметили, что из омского парка имени 30-летия ВЛКСМ пропали лебеди. Они жили в парке на пруду, а горожане охотно с ними фотографировались и периодически подкармливали животных. Осенью лебедей увезли на зимовку в Омский район, летом они должны были вернуться на озеро в парк.
Однако с наступлением теплой погоды животных в парк не вернули. Оказывается, владельцы птиц решили не рисковать их жизнями и оставили в питомнике – птицы в парке подвергались регулярным нападением.
- Лебеди находятся у предпринимателя. Перед этим сезоном по опыту прошлого года, когда посетители и собаки нападали на птиц, он решил не рисковать их жизнями, – сообщили «Омск-Информу» в городской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU