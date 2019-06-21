2019-06-21T14:42:44+03:00
Общество

В омском парке решили не выпускать лебедей из-за агрессивных людей и собак

После зимовки их решили не возвращать в пруд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Прошлым летом посетители охотно фотографировались с водоплавающимиПрошлым летом посетители охотно фотографировались с водоплавающимиФото: Станислав МУХИН
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Омичи заметили, что из омского парка имени 30-летия ВЛКСМ пропали лебеди. Они жили в парке на пруду, а горожане охотно с ними фотографировались и периодически подкармливали животных. Осенью лебедей увезли на зимовку в Омский район, летом они должны были вернуться на озеро в парк.

Однако с наступлением теплой погоды животных в парк не вернули. Оказывается, владельцы птиц решили не рисковать их жизнями и оставили в питомнике – птицы в парке подвергались регулярным нападением.

- Лебеди находятся у предпринимателя. Перед этим сезоном по опыту прошлого года, когда посетители и собаки нападали на птиц, он решил не рисковать их жизнями, – сообщили «Омск-Информу» в городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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