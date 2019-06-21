2019-06-21T14:25:04+03:00
Общество

Полицейским Омской области передадут часть полномочий по составлению административных протоколов

Речь идет о делах, связанных с нарушением общественного порядка
Поделиться:
Полицейским передали часть полномочий.Полицейским передали часть полномочий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже в ближайшее время система составления протоколов об административных правонарушениях станет проще.

Проектом распоряжения предлагается утвердить соглашение, подписанное 21 мая 2019 года, с правительством Омской области о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Омской области об административных правонарушениях.

Речь идет о статье 48 (нарушение тишины и покоя граждан); статье 50 (нарушение общественного порядка при проведении спортивно-зрелищных, культурных и других массовых мероприятий); статье 51 (назойливое приставание к гражданам в целях гадания, попрошайничества); статье 53 (самовольное нанесение рисунков, надписей на стены зданий, сооружений); статье 63.2 (несоблюдение требований по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию).

Полномочия по рассмотрению материалов по делам об административных правонарушениях, принятию решения о наложении штрафов и администрированию соответствующих доходов МВД России соглашением не передаются.

На реализацию передаваемых полномочий предусмотрено предоставление в 2019 году федеральному бюджету субвенции из бюджета Омской области в сумме 3073,3 тысяч рублей.

Принятие проекта распоряжения не потребует увеличения существующих или образования новых структурных подразделений органов внутренних дел. Реализация передаваемых Соглашением полномочий будет осуществляться в пределах установленной штатной численности органов внутренних дел.

Распоряжение подписано 20 июня.

Распоряжение подписано 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском парке решили не выпускать лебедей из-за агрессивных людей и собак
В омских парках высадят 84 тысячи цветов
В Омске поймали пьяного водителя, несущегося по встречке
Колодец, на который пожаловались омичи, уже закрыли бетонной плитой
О проведении гидравлических испытаний трубопровода от ТЭЦ-3 27 июня
В Омске поймали вора-неудачника, пытавшегося заклеить камеру
«Росводоканал Омск» сообщает об изменении номера для СМС-сообщений
Сотрудники Омского филиала Россети Сибирь провели «библиотечный» урок электробезопасности
В Омской области уничтожили курицу из США
Грабитель отобрал у омички 2 доллара, кошачий корм и зонтик
Бурков высказался о коррупции в омской медицине
Стройплощадку омского метро на Конева уберут за 2,2 миллиона
Омское метро подготовят к консервации в середине июля
«Это хорошая встряска»: Бурков прокомментировал звонок омича на Прямую линию Путина
Омичи снова жалуются на разрушающийся после реконструкции бульвар Мартынова
Омич забил свою слепую мать до смерти