В омских парках высадят 84 тысячи цветов

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-21T13:58:41+03:00

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Уже в ближайшие дни омские парки станут красивее и ароматнее. До конца недели там обещают высадить 84 тысячи цветов: в Советском парке – 15 тысяч растений, в парке имени 30-летия ВЛКСМ – 60 тысяч, в саду «Сибирь» – семь тысяч, а в саду имени Кирова – две тысячи.

– Все цветы высаживаются силами сотрудников предприятия, – рассказал директор МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ Илья Очкин. – Растения выращиваются в парковых теплицах, затем высаживаются в клумбах. В этом году в двух парках и двух садах планировалось высадить 99 тысяч цветов, это на 22 тысячи больше чем в прошлом году. Позднее мы скорректировали эти цифры до 84 тысяч в связи с предстоящим ремонтом в Советском парке, где вместо 30 тысяч будут высажены 15 тысяч цветов.

Как сообщили в омской мэрии, клумбы в парках и садах украсят канны, клеомы, кореопсисы, сальвии, гацании, петуньи, бархатцы, портулаки, циннии, рудбекии, нивяники, гипсофилы, аквилегии, люпины, шток-розы и другие цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU