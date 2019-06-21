В Омске поймали пьяного водителя, несущегося по встречке

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-21T13:54:11+03:00

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В Омске на улице Рокоссовского накануне вечером росгвардейцы заметили белый «Ниссан», который то и дело заезжал на полосу встречного движения. К тому же он ехал без включенных фар. Водителя остановили и попросили у него документы.

- В ходе последующей беседы, анализируя поведение водителя остановленного транспортного средства, сотрудники Росгвардии предположили, что мужчина находится в состоянии опьянения; гражданин имел не связную речь и шаткую походку, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

После этого на место вызвали сотрудников ГИБДД, несмотря на свое состояние, водитель не признался, что выпил и отказался «дышать в трубочку». 24-летнего омича доставили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU