В Омске поймали вора-неудачника, пытавшегося заклеить камеру

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-21T13:07:38+03:00

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Воришку удалось поймать благодаря установленной в подъезде камере видеонаблюдения. Судя по видео, молодой человек зашел в первый раз в подъезд в поисках добычи. Омич заглянул в тамбур на первом этаже, увидел там велосипед и, заметив камеру, спокойно вышел из подъезда.

Посчитав, что прошло достаточное количество времени, он вернулся туда через несколько минут, прикрыв лицо футболкой. После он прокрался к камере, заклеил объектив и вынес велосипед из подъезда.

Как рассказали в полиции, воришку удалось найти сразу, как только он сдал велосипед в ломбард. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража». 23-летнему омичу может грозить до пяти лет тюрьмы.

Кража велосипеда. Конспирация..В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - 23-летнего омича. Молодой человек вынес имущество из дома на ул. Волочаевской, а после сдал в ломбард. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ Кража . Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям; ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU