В Омской области уничтожили курицу из США
Ее задержали на границе с Казахстаном
В Омской области уничтожили курицу из СШАФото: с сайта управления Россельхознадзора по Омской области.
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Накануне на границе с Казахстаном в Русско-Полянском районе таможенники остановили машину, в которой перевозили санкционное мясо. Курицу везли из Казахстана в село Цветочное Русско-Полянского района. По всей видимости, там 15 килограмм курицы планировали продать местным жителям.
- В ходе досмотра было установлено, что в багажном отделении транспортного средства осуществлялась перевозка продукции – мяса птицы производства США, общим весом 15 кг, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Мясо из Америки полностью уничтожили, а продавцов оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU