СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-21T12:11:31+03:00

В Омской области уничтожили курицу из США Фото: с сайта управления Россельхознадзора по Омской области.

Ее задержали на границе с Казахстаном

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Накануне на границе с Казахстаном в Русско-Полянском районе таможенники остановили машину, в которой перевозили санкционное мясо. Курицу везли из Казахстана в село Цветочное Русско-Полянского района. По всей видимости, там 15 килограмм курицы планировали продать местным жителям.

- В ходе досмотра было установлено, что в багажном отделении транспортного средства осуществлялась перевозка продукции – мяса птицы производства США, общим весом 15 кг, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Мясо из Америки полностью уничтожили, а продавцов оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU